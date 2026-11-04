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Мартин Табаков пред БНТ: Икономиката е в основата на загубата на републиканците в САЩ

Мартин Табаков пред БНТ: Икономиката е в основата на загубата на републиканците в САЩ
Снимка: Стопкадър БНТ

Победата на демократите е лоша новина за европейската демокрация и за американската икономика, каза той

"Трябва да изчакаме окончателните резултати, но към този момент на междинните избори за контрол над Камарата на представителите на САЩ, се вижда разгром на републиканците. Новият губернатор в Тексас ще бъде от латиноамерикански произход. Много от латиноамериканците са подкрепили демократите, а пред тази електорална група Доналд Тръмп до скоро се представяше добре. Това заяви международният редактор на ТАРАЛЕЖ Мартин Табаков пред БНТ по повод междинните избори в САЩ.

"Основната причина за загубата на републиканците е в икономическите мотиви, говорим за инфлация. Там инфлацията е около 3,7% и виждате какво се случва. Тя беше породена от митата, които Тръмп налагаше на търговските партньори на САЩ и втората причина са последствията от войната в Иран, които увеличиха цените най-вече на въглеводорода. Това са двете основни причини, които породиха гняв в американците и те си го изкараха на републиканците". 

По думите му Демократичната партия в САЩ е в криза на идентичността, а Републиканската - в криза на третата възраст. "Тази победа на демократите е лоша новина за американската икономика и е лоша новина за европейската демокрация. Връщането на контрола над Конгреса от демократите означава, че Тръмп ще се фокусира върху международната политика. В оставащите две години може да видим един развихрил се американски президент.
Сегашната американска администрация създаде много проблеми, но съм скептичен, че демократите ще ги разрешат, най-малкото, защото историята не ни показа подобни примери", каза Табаков.

Международният анализатор припомни, че Европа по-лесно говори със САЩ, когато там са на власт демократите. "Не мисля, че митата ще паднат само защото демократите си връщат контрола над Конгреса", обясни той.

"Това, че Европа трябва да вземе сигурността в свои собствени ръце ще продължи да бъде вярно, независимо кой контролира Американския Конгрес. Имаме различна оценка на рисковете, които произтичат в регионалната среда на Европа", изтъкна Табаков.

В началото на разговора той цитира една популярна шега в Х: "Режимът в Тексас е паднал преди този в Иран".

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