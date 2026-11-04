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ПСЖ счупи рекорд на Реал Мадрид в Шампионската лига

ПСЖ счупи рекорд на Реал Мадрид в Шампионската лига
БТА

Парижани са лидер в класирането с пълен актив от 12 точки

Пари Сен Жермен постави исторически рекорд в Шампионската лига, след като отбеляза четири гола още в първите 17 минути при гостуването си на Виляреал на „Естадио де ла Серамика". Парижани се превърнаха в отбора, достигнал най-бързо до четири попадения в един мач от турнира. 

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Предишното върхово постижение принадлежеше на Реал Мадрид, който отбеляза четвъртия си гол в 20-ата минута срещу Динамо Загреб на 22 ноември 2011 година. Тогава „белите" спечелиха с 6:2 на „Сантяго Бернабеу". Сега ПСЖ си тръгна с 6:0 за Париж и е лидер в класирането с пълен актив от 12 точки.

Парижани решиха мача толкова бързо, че можеха да пуснат резерви още след 15 минути. Отборът на Луис Енрике откри резултата след корнер в 9-ата минута, последван от гол на Жоао Невеш. Две несигурни избивания на вратаря Петер Гулачи доведоха до попадения на Дезире Дуе в 12-ата минута и на Сени Меюу в 13-ата - 3:0.

Треньорът на Виляреал Иниго Перес наблюдаваше случващото се с недоумение. Но парижани продължиха и в 17-ата минута отново хванаха съперника си в опит да се измъкне от пресата - този път Фабиан Руис отбеляза гол. В 50-ата минута халфът отбеляза втория си гол, а резервата Давид Боли оформи крайния резултат (78')

 

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