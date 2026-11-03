Косово модернизира администрацията си с пускането на дигитален портфейл

Косово направи ключова крачка в модернизацията на администрацията си с пускането в експлоатация на Национална платформа за електронна идентичност и цифров портфейл, съобщи БТА, позовавайки се на местната агенция КосоваПрес. Новата система дава възможност на гражданите и бизнеса да се идентифицират дистанционно и да подписват документи в дигитална среда.

Премиерът Албин Курти изтъкна, че проектът, съчетан с приложението за електронен подпис „iSign“, променя изцяло достъпа до обществени услуги. По думите му дигитализацията практически отвежда институциите при хората, спестявайки им време, излишни пътувания и разпечатване на хартия.

Проектът е реализиран с финансовата помощ на Европейския съюз, който е инвестирал 2,3 милиона евро в разработката. Посланикът на ЕС в Косово Дирк Шубел подчерта, че тази подкрепа е част от по-широкото партньорство за модернизация и европейска интеграция, благодарение на което косовските граждани вече разполагат със сигурна цифрова идентичност в телефоните си.

Министърът на цифровизацията и публичната администрация Лулезон Ягджиу определи електронната идентичност като стълб на дигиталната трансформация и основа за доверие в онлайн трансакциите. Той допълни, че с нововъведението се слага край на парадокса, при който хората масово общуват и плащат през мобилните си устройства, но все още са принудени да присъстват лично или да носят хартия, за да докажат самоличността си или да подпишат документ.