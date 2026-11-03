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Моуриньо поиска три години в Реал Мадрид и разкри кой ще пропусне мача с АЕК

Моуриньо поиска три години в Реал Мадрид и разкри кой ще пропусне мача с АЕК
АП/БТА

Винисиус ще играе в Атина, Арда Гюлер остава извън състава, а португалецът не крие амбицията си за трета титла в Шампионската лига

Жозе Моуриньо заяви, че се нуждае от три години, за да развие Реал Мадрид. Треньорът говори преди гостуването на АЕК Атина в Шампионската лига и коментира състоянието на отбора, ролята на Федерико Валверде и амбициите си в турнира.

Запитан колко време му е необходимо, след като по-рано призова за търпение, португалецът отговори кратко: “Три години.”

Моуриньо потвърди, че Винисиус Жуниор ще играе срещу гръцкия шампион. Арда Гюлер обаче няма да бъде на разположение, като треньорът не навлезе в подробности: “Утре е извън състава. По-добре да говорим за него в събота.”

Специалистът похвали и готовността на капитана Федерико Валверде да изпълнява различни задачи. По думите му първоначалният план е бил уругваецът да играе в средата на терена, където ще бъде използван отново, въпреки че помага на отбора и като краен защитник.

Моуриньо не скри желанието си да спечели Шампионската лига с Реал. Той вече е вдигал трофея с Порто и Интер.

“Това би била третата ми Шампионска лига с три различни клуба. Бих я спечелил с най-големия клуб. Но реалността е, че дори още не сме на осминафиналите”, заяви португалецът.

Наставникът предупреди, че гостуването в Атина ще бъде трудно заради качествата на АЕК и атмосферата на стадиона. Той подчерта, че отборът му продължава да се развива, докато футболистите и треньорският щаб се опознават по-добре.

Моуриньо изрази съболезнования и след смъртта на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел. “Думите ми са за неговото семейство и приятели. Сигурно е много тежко и за другия футболист. Много е тъжно”, каза той.

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