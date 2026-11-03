Илин Димитров: Дългогодишният проблем с визите за турските туристи скоро може да бъде решен

Дългогодишният проблем с визите за турските туристи е на път да бъде решен. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на World Travel Market 2026 в Лондон след среща с министъра на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, съобщава министерството на туризма в страницата си във Фейсбук.