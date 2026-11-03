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Илин Димитров: Дългогодишният проблем с визите за турските туристи скоро може да бъде решен

Илин Димитров: Дългогодишният проблем с визите за турските туристи скоро може да бъде решен
министерство на туризма

Предвиждат се увеличаване на броя на служителите в българските консулски служби

Дългогодишният проблем с визите за турските туристи е на път да бъде решен. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на World Travel Market 2026 в Лондон след среща с министъра на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, съобщава министерството на туризма в страницата си във Фейсбук.
 
Предвиждат се увеличаване на броя на служителите в българските консулски служби, както и въвеждане на ново софтуерно решение за резервация на часове.
 
Двамата министри обсъдиха още възможностите за увеличаване на туристическия обмен, създаването на общи туристически маршрути и сътрудничеството в подготовката на кадри за сектора.

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