Турция призова ислямския свят да се противопостави на действията на Израел в Палестина

Ислямският свят трябва да заеме решителна позиция срещу израелските зверства и да подкрепи Палестина чрез конкретни действия, заяви във вторник турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз, предаде Анадолската агенция.

Йълмаз направи тези забележки, докато председателстваше заключителната сесия на 42-рата министерска среща на Постоянния комитет за икономическо и търговско сътрудничество на Организацията за ислямско сътрудничество (COMCEC) в Конгресния център в Истанбул.

"Въпреки обявяването на прекратяване на огъня, продължаването на кланетата от страна на администрацията на Нетаняху под неубедителни предлози при всяка възможност, неуспехът да се премине към следващата фаза на прекратяването на огъня и възпрепятстването на хуманитарната помощ увеличават страданията на нашите палестински братя ден след ден", каза Йълмаз.

"Като ислямски свят, ние трябва да се противопоставим най-категорично на това потисничество и да подкрепим Палестина, особено Газа, с всички сили чрез конкретни стъпки", добави той.

Йълмаз подчерта, че споделената решителност, демонстрирана по време на срещите, потвърждава волята за преодоляване на геополитическите напрежения и конфликти в ислямския свят чрез дипломация.

Той посочи специалната програма "Ал Кудс" на COMCEC като осезаемо отражение на солидарността, отбелязвайки, че тази година са стартирани 10 нови проекта в допълнение към 28-те вече завършени проекта в подкрепа на палестинците.

Йълмаз също приветства напредъка по програмата COMCEC Syria, която беше изпълнена тази година за укрепване на човешкия и институционалния капацитет, като същевременно се съживява икономическата активност чрез пет активни проекта.

Говорейки за икономическото сътрудничество, Йълмаз повтори целта на Организацията за ислямско сътрудничество за увеличаване на вътрешноблоковата търговия до 25%.

Той подчерта важността на разширяването на обхвата и членството в Системата за търговски преференции сред държавите членки на ОИК, добавяйки, че подкрепата на механизма с услуги, инвестиции, цифрова търговия и улесняване на търговията ще ускори сътрудничеството.

Йълмаз отбеляза, че тазгодишната министерска сесия е била фокусирана върху разработването на ефективни инструменти за търговско финансиране за стимулиране на износа, особено за малките и средните предприятия.

Той изрази увереност, че дискусиите относно експортните кредити, механизмите за гарантиране и застраховане, финансирането на веригите за доставки, ислямските финансови инструменти и цифровите решения ще положат основите за нови партньорства.

За да се осигури предвидима среда за бизнеса, Йълмаз призова за укрепване на институционалната инфраструктура на Арбитражния център на ОИК за бързо и справедливо разрешаване на търговски и инвестиционни спорове.

Той също така настоя за бързото функциониране на Ислямския форум за халал акредитационни органи, базиран на стандартите на Института по стандартизация и метрология за ислямските страни, за да се улесни взаимното признаване на халал сертификатите и да се премахнат търговските бариери.

В рамките на механизма за финансиране на проекти на COMCEC Йълмаз съобщи, че тази година са в ход 31 проекта в областта на образованието, техническото сътрудничество, цифровия капацитет и институционалното развитие, с което общият брой на подкрепените проекти достига 209 от 2013 г. насам с участието на всички държави членки.

В кулоарите на срещата на върха 24 държави и 12 международни организации проведоха 62 двустранни срещи, според вицепрезидента.

Йълмаз обяви, че следващата година министерската сесия за обмен ще се фокусира върху използването на ислямски финансови инструменти за гарантиране на продоволствената сигурност, описвайки темата като жизненоважна за приоритетите за развитие на членовете.