Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Шулева: Прехвърлянето на пари от втория пенсионен стълб към НОИ не може да гарантира по-високи пенсии

Шулева: Прехвърлянето на пари от втория пенсионен стълб към НОИ не може да гарантира по-високи пенсии

Бизнесът и синдикатите се обявиха против подобна мярка и настояха за стабилност на пенсионната система

Бившият социален министър Лидия Шулева изрази съмнения, че евентуалното прехвърляне на 5% от средствата във втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ) ще гарантира по-високи пенсии в бъдеще. Според нея подобна мярка по-скоро би послужила за временно покриване на дефицита в държавното обществено осигуряване.

„Вместо да се прехвърлят средства от единия в другия стълб, трябваше да се помисли как да се управляват парите от Сребърния фонд“, коментира Шулева пред bTV.

Тя предложи част от големите държавни енергийни дружества, сред които НЕК и БЕХ, да бъдат листвани на фондовата борса. По думите ѝ това би осигурило допълнителни приходи за Сребърния фонд и по-прозрачно управление на компаниите.

Против евентуалното прехвърляне на средства се обяви и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според него подобно решение би представлявало отстъпление от принципите на тристълбовата пенсионна система.

Иванов изрази надежда, че информацията за подготвяното прехвърляне няма да се потвърди, припомняйки уверенията на управляващите, че подобна мярка не се предвижда.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров също определи идеята като неприемлива. Той подчерта необходимостта от запазване на Сребърния фонд и разкритикува предишни правителства за недостатъчните постъпления в него.

Участниците в разговора коментираха и поскъпването на енергията за бизнеса. Според Шулева компенсациите чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ трябва да бъдат насочени основно към малките и средните предприятия, а големите компании да получават подкрепа по други механизми.

Тя предупреди, че при инфлация от 6% по-високите цени на природния газ и електроенергията неизбежно ще окажат натиск върху крайните потребителски цени.

От своя страна Добрин Иванов призова държавата да предприеме мерки за защита на предприятията от фалити и за ограничаване на прехвърлянето на по-високите енергийни разходи върху цените на стоките и услугите.

Още по темата

Кузман Илиев: Огромен ресурс се е натрупал в частните пенсионни фондове

Кузман Илиев: Огромен ресурс се е натрупал в частните пенсионни фондове

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

МФ опроверга твърдения за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване

МФ опроверга твърдения за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран

Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран

Кузман Илиев: Огромен ресурс се е натрупал в частните пенсионни фондове

Кузман Илиев: Огромен ресурс се е натрупал в частните пенсионни фондове

Еленко Божков: "Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност

Еленко Божков: "Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност

Васил Велев: В България само 5% от тока се произвежда от природен газ, но цените скачат

Васил Велев: В България само 5% от тока се произвежда от природен газ, но цените скачат

Водещи

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Току-що
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 11 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 15 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 16 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 17 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 32 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 33 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 35 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 37 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

  • Преди 50 минути
Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

  • Преди 57 минути