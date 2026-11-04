Шулева: Прехвърлянето на пари от втория пенсионен стълб към НОИ не може да гарантира по-високи пенсии

Бившият социален министър Лидия Шулева изрази съмнения, че евентуалното прехвърляне на 5% от средствата във втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ) ще гарантира по-високи пенсии в бъдеще. Според нея подобна мярка по-скоро би послужила за временно покриване на дефицита в държавното обществено осигуряване.

„Вместо да се прехвърлят средства от единия в другия стълб, трябваше да се помисли как да се управляват парите от Сребърния фонд“, коментира Шулева пред bTV.

Тя предложи част от големите държавни енергийни дружества, сред които НЕК и БЕХ, да бъдат листвани на фондовата борса. По думите ѝ това би осигурило допълнителни приходи за Сребърния фонд и по-прозрачно управление на компаниите.

Против евентуалното прехвърляне на средства се обяви и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според него подобно решение би представлявало отстъпление от принципите на тристълбовата пенсионна система.

Иванов изрази надежда, че информацията за подготвяното прехвърляне няма да се потвърди, припомняйки уверенията на управляващите, че подобна мярка не се предвижда.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров също определи идеята като неприемлива. Той подчерта необходимостта от запазване на Сребърния фонд и разкритикува предишни правителства за недостатъчните постъпления в него.

Участниците в разговора коментираха и поскъпването на енергията за бизнеса. Според Шулева компенсациите чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ трябва да бъдат насочени основно към малките и средните предприятия, а големите компании да получават подкрепа по други механизми.

Тя предупреди, че при инфлация от 6% по-високите цени на природния газ и електроенергията неизбежно ще окажат натиск върху крайните потребителски цени.

От своя страна Добрин Иванов призова държавата да предприеме мерки за защита на предприятията от фалити и за ограничаване на прехвърлянето на по-високите енергийни разходи върху цените на стоките и услугите.