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Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори

Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори
Снимка: AP/БТА

Мохамад Багер Галибаф свърза поражението на републиканците с конфликта в Близкия изток и поскъпването на живота в САЩ, а Доналд Тръмп призна, че войната с Иран е допринесла за изборния резултат

Главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви, че резултатите от произведените междинни избори в САЩ показват, че американските избиратели са отхвърлили войната. Това съобщи Франс прес.

"Дали по съвест, или заради поскъпването на живота, американците казаха НЕ НА ВОЙНАТА и ние подкрепяме това послание", написа Галибаф в социалната мрежа Екс.

Изказването му идва след тежкото поражение на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп от демократите. Демократическата партия си осигури мнозинство и в двете камари на Конгреса, поставяйки Тръмп в усложнена политическа ситуация през оставащите две години от мандата му.

Самият американски президент призна в телефонно интервю за телевизия "Фокс Нюз", че войната в Иран е била "отчасти" причина за изборния резултат на републиканците.

Конфликтът в Близкия изток започна на 28 февруари с израелско-американски удари срещу Иран. Оттогава Техеран редовно атакува кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток без негово разрешение. В отговор Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища.

Нарушенията на корабоплаването през Ормузкия проток доведоха до рязко поскъпване на енергоносителите. Преди началото на войната през този морски маршрут преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Повишаването на цените се отрази и върху покупателната способност на американските потребители.

В понеделник Иран заяви, че е готов да отвори отново Ормузкия проток, ако Вашингтон приеме редица негови искания. Позицията на Техеран беше обявена след заплахи от страна на САЩ и Израел за възобновяване на мащабните военни удари срещу страната.

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