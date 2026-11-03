МФ опроверга твърдения за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване

Министерството на финансите отрича информацията за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване, се посочва в позиция на министерството.

От ведомството определят разпространяваната информация като дезинформация и заявяват, че тя не отговаря на истината.

В позицията се посочва, че ведомството продължава усилията за стабилизиране на публичните финанси на фона на това, което определя като „наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина“.

Предстои официалното представяне на бюджета, допълват от министерството.

Такова нещо няма, не се планира и не е било планирано част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към Националния осигурителен институт (НОИ), заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България" пред журналисти в парламента.

По-рано днес от „Продължаваме промяната" заявиха, че ще призоват за протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в НОИ.