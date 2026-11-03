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МФ опроверга твърдения за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване

МФ опроверга твърдения за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване
БТА

Ведомството продължава усилията за стабилизиране на публичните финанси

Министерството на финансите отрича информацията за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване, се посочва в позиция на министерството. 

От ведомството определят разпространяваната информация като дезинформация и заявяват, че тя не отговаря на истината.

В позицията се посочва, че ведомството продължава усилията за стабилизиране на публичните финанси на фона на това, което определя като „наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина“.

Предстои официалното представяне на бюджета, допълват от министерството.

Такова нещо няма, не се планира и не е било планирано част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към Националния осигурителен институт (НОИ), заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България" пред журналисти в парламента.

По-рано днес от „Продължаваме промяната" заявиха, че ще призоват за протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в НОИ.

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