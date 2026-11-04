Българското консулство в Битоля отбеляза 120 години от смъртта на екзархийския владика Григорий Пелагонийски

Генералното консулство на България в Битоля отбеляза 120-ата годишнина от смъртта на Григорий Пелагонийски - първия български екзархийски владика в града, заел поста през 1897 г.

По време на възпоменателното събитие генералният консул на България в Битоля Петър Петров припомни посрещането на митрополита и ролята му за българската общност в региона. След получаването на султански берат Григорий става Пелагонийски митрополит, а пристигането му в града е посрещнато с голяма радост от местните българи.

"След получаването на султански берат за български екзархийски владика в Битоля, през 1897 година той става Пелагонийски митрополит. Посрещнат е на 5 - 6 км извън града, а радостта на българите е огромна и поради факта, че това става около големия християнски празник - Рождество Христово. Дворът на църквата "Св. Богородица" в Битоля е препълнен с народ, дошъл не само от града, но и от селата. Грижи се енергично за българското население там до смъртта си през 1906 година. Григорий оставя голям спомен в Битоля и е запомнен като авторитетен представител и защитник на българите в епархията. Негово дело е и построяването на архитектурно внушителна митрополия в Битоля, която и до днес служи за седалище на владиците", каза Петров.

Той припомни и сведенията на Коста Църнушанов, според когото Григорий Пелагонийски е прототип на образа на българския владика в романа на Димитър Талев "Гласовете ви чувам".

Преди да поеме Пелагонийската епархия, Григорий управлява Охридската епархия на Българската екзархия от 1891 г. През август 1894 г. е избран за Охридски митрополит, а три години по-късно застава начело на Пелагонийската епархия.

В края на възпоменанието представители на българската общност поднесоха цветя на саркофага на митрополита. Григорий Пелагонийски е погребан седнал на своя трон в митрополитската църква "Рождество на Пресвета Богородица" в Битоля.