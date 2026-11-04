Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Необичаен посетител привлече вниманието на жителите в централната част на София. Лисица обикаля район "Възраждане", като според местна жителка само за два дни е убила пет кокошки, отглеждани в двора на къщата ѝ. За случая съобщава БНТ.

Животното е забелязано на няколко места в района, включително в парка около детската площадка и аквапарка. Преди дни лисицата е била видяна и край паркинга на голям хипермаркет и банка в квартал Зона Б-5.

Според разказите на местните жители дивото животно се придвижва спокойно между жилищните сгради и не проявява видим страх от хората.

Лисицата многократно се е опитвала да проникне в двор, в който се отглеждат кокошки. По думите на собственичката животното вече е убило пет от птиците само за два дни.

Жената разказва пред БНТ, че лисицата използва отвор, през който се опитва да достигне до кокошките. След като мястото било запушено, при последния си опит животното не успяло да проникне в двора.

Случаят поставя и въпроса за отглеждането на селскостопански животни в централните части на София. Според действащата общинска наредба отглеждането на селскостопански животни и птици в централните градски зони е забранено.

Въпреки необичайната поява на лисицата жителите на квартала я описват като миролюбива и посочват, че тя не проявява агресия към преминаващите хора.

Появата на диви животни в градска среда не е изключение. Лисиците са приспособими хищници, които могат да навлизат в населени места в търсене на храна. Наличието на хранителни отпадъци, дребни животни и подходящи укрития може да ги привлича към жилищните квартали.

Специалистите препоръчват при среща с диво животно хората да не се опитват да го хранят, докосват или залавят. Добре е да се спазва дистанция, а домашните любимци да бъдат държани под контрол.

Към момента няма информация лисицата да е нападала хора, нито данни за предприети действия по залавянето или преместването ѝ.

Случаят предизвиква любопитство сред жителите на района, които продължават да забелязват необичайния посетител между жилищните сгради в центъра на столицата.