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Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца
Facebook/ Илияна Йотова

Тя благодари на световния шампион за силата и волята, с които прославя България

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар след новата му световна титла по вдигане на тежести. В публикация във Facebook тя отбеляза и трите световни рекорда на българския състезател.

“Поздравления за титаничния Карлос Насар! Отново е носител на световна титла по вдигане на тежести с три подобрени световни рекорда и милиони спечелени сърца!”, написа Йотова.

Тя благодари на Насар за миговете на гордост, които носи на българските привърженици.

“Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало!”, се казва още в посланието ѝ.

Насар триумфира в категория до 95 килограма на Световното първенство в Нинбо, Китай. Българинът завърши с двубой от 415 килограма след 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването.

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