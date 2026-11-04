Мохамед Халаф пред ТАРЕЛЕЖ: Тръмп няма да промени курса си въпреки победата на демократите

Демократите постигнаха историческа победа на междинните избори в САЩ, включително в щати като Тексас, смятан за един от най-важните бастиони на републиканците. Как ще се отразят изборните резултати върху политиката на Доналд Тръмп както във вътрешен, така и във външнополитически план? По тези въпроси международният редактор на ТАРАЛЕЖ Михаил Анастасов разговаря с международния анализатор Мохамед Халаф.

Как ще се отрази победата на демократите върху политиката на Тръмп в Близкия изток?

„Малко вероятно е резултатите от изборите да променят политиката на Тръмп“, отбеляза Халаф. Според него американският президент ще продължи да прави това, което смята за необходимо, независимо от изборния резултат.

Анализаторът посочи, че Тръмп може да прибегне до крайни мерки по отношение на Иран. Според него пред Вашингтон стоят два основни сценария – постигане на споразумение, което да гарантира американските интереси, или ескалация на напрежението. Халаф определи първата възможност като малко вероятна заради позицията на властта в Техеран.

Според него Тръмп няма да се откаже от досегашната си политика, но предупреди, че евентуални опити за импийчмънт могат да създадат предпоставки за нова ескалация в Близкия изток.

Анализаторът обвърза ситуацията и с политическите процеси в Израел, изборите и преговорите на Бенямин Нетаняху за съставяне на правителство. По думите му израелският премиер винаги успява да излезе от трудни ситуации и отново може да намери необходимата подкрепа. Сред възможностите е привличането на Нафтали Бенет, а друг вариант са преговори с Обединената листа и ислямисткия политик Мансур Абас.

Халаф подчерта, че политическото бъдеще на Нетаняху е тясно обвързано и със ситуацията в САЩ и отношенията му с Доналд Тръмп. По думите му има желание сред участниците в политическия процес бъдещото израелско правителство да не включва финансовия министър Безалел Смотрич и министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Изигра ли на Тръмп лоша шега политиката му спрямо руската инвазия в Украйна и как това ще се отрази във вътрешен план?

„Тръмп ще налага вето върху много закони и това ще доведе до остър сблъсък“, прогнозира Халаф.

По отношение на Украйна анализаторът отбеляза, че американският президент се е опитал да отдалечи Русия от Иран, но не е успял да постигне тази цел.

Халаф обърна внимание и на икономическите интереси, свързани с политиката на Вашингтон спрямо Москва. Според него семейството на Тръмп може да извлече дивиденти, защото около тях има олигарси, които искат да правят бизнес в Русия, включително за сметка на Украйна.

Анализаторът постави тези процеси в контекста на непрекъснатите критики на Тръмп към европейските лидери.

„Той няма желание Европа да бъде силна“, отбеляза Халаф. Според него американският президент всява хаос в цяла Европа, като анализаторът свърза това с политическите събития във Франция, Белгия и Нидерландия.

Каква ще бъде политиката на Тръмп спрямо традиционните съюзници на САЩ, сред които Великобритания и останалите европейски държави?

„Не, не мисля, че ще има промяна, но той може да бъде спрян от демократите“, заяви Халаф.

Той направи важното уточнение, че част от демократите също подкрепят позицията на Тръмп, че Европа не може да разчита единствено на САЩ за своята сигурност. Това е свързано и с необходимостта европейските държави да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

Според Мохамед Халаф изборната победа на демократите може да ограничи действията на Доналд Тръмп във вътрешнополитически план и да доведе до по-сериозни сблъсъци между Белия дом и Конгреса. Това обаче не означава непременно промяна във външнополитическия му курс, особено по отношение на Иран.