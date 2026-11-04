Акция на ГДБОП в Благоевградско - Ивайло Мирчев заговори за връзки с "Прогресивна България"

Трима души са задържани при специализирана акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в благоевградското село Рилци.

В помещение са открити множество машини, технически съоръжения, материали и консумативи за производство на тютюневи изделия. Случаят предизвика и политическа реакция, след като депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев постави въпроса за евентуални зависимости между собственика на имота и управляващите.

Операцията е проведена съвместно с Областната дирекция на МВР – Благоевград. При акцията, осъществена във вторник следобед, в помещението са установени машини и оборудване, предназначени за производство на цигари.

Тримата задържани са отведени в полицията за срок до 24 часа. По информация, представена на брифинг, един от тях е определен като „знакова фигура“ по оперативни данни на ГДБОП за дейности, свързани с производството, логистиката и осигуряването на машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за цигари. Машините и консумативите са иззети.

По информация на разследващите обаче в помещението не са открити готови цигари или тютюн.

"Установено е, че съоръженията не са регистрирани в Агенция „Митници“, каквито са законовите изисквания за тяхното съхранение", съобщи районният прокурор на Благоевград Елица Калпачка.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Районната прокуратура в Благоевград.

Случаят предизвика реакция от страна на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той заяви, че има съмнения за политически зависимости, след като предварително обявен брифинг на ГДБОП за акцията е бил внезапно отложен.

„ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари и иска да се похвали пред медиите, но някой отгоре бързо потулва случая, защото собственикът се оказва близък до „Прогресивна България“, съобщи Мирчев.

По думите му брифингът е бил насрочен за 7:30 ч. в сряда, като поканата до медиите е била изпратена от пресцентъра на полицията. Малко след това обаче събитието е било отменено.

Мирчев твърди, че според негови източници имотът принадлежи на бизнесмен, за когото се твърди, че е близък до управляващите и е спонсорирал предизборни кампании. Той посочва още, че медийни публикации свързват въпросния бизнесмен с безвъзмездното предоставяне на офис на „Прогресивна България“ в Сандански.

Депутатът постави пет въпроса към вътрешния министър, сред които защо е отменен брифингът, какво точно е установено при акцията и дали се проверяват евентуални политически зависимости или опити за влияние върху разследването.

„Доста е смущаващо, когато един спонсор на „Прогресивна България“ има толкова голямо влияние върху МВР“, заяви Мирчев пред журналисти в Народното събрание.

Той настоя институциите да предоставят пълна информация за операцията.