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След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ
ФБ/Ивайло Мирчев

Съпредседателят на "Да, България" публикува документ от 15 октомври, който предвижда пренасочване на част от пенсионните вноски към НОИ, и поиска да стане ясно кой го е изготвил и дали е изпратен на Европейската комисия

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев публикува във Facebook снимка на документ, който съдържа предложение за пренасочване на част от пенсионните вноски от частните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване. Публикацията идва след като министър-председателят Румен Радев отрече правителството да е планирало подобна мярка и определи твърденията по темата като "несъстоятелни истерии на някои български политици".

Документът е озаглавен "Bulgaria - 2027 Budget and the Second Pension Pillar" ("България - Бюджет 2027 и вторият пенсионен стълб") и е с дата 15 октомври 2026 г. В него е посочено, че е предназначен за председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според съдържанието на публикувания документ от 1 януари 2027 г. се предлага вноската за втория пенсионен стълб да бъде намалена от 5% на 3%, а осигурителната вноска за първия стълб, администриран от Националния осигурителен институт (НОИ), да бъде увеличена с два процентни пункта.

Така общата осигурителна тежест би останала непроменена, но по-голяма част от бъдещите пенсионни вноски би постъпвала в държавната система вместо в индивидуалните партиди на осигурените лица в частните пенсионни фондове.

В документа се посочва, че подобна промяна би имала прогнозен положителен ефект върху държавния бюджет от 800 млн. евро през 2027 г., 900 млн. евро през 2028 г. и около 1 млрд. евро през 2029 г.

Авторите на текста мотивират предложението с необходимостта от намаляване на бюджетния дефицит и осигуряване на средства за инфраструктурни инвестиции. Посочва се още, че натрупаните до момента средства по индивидуалните пенсионни партиди няма да бъдат засегнати.

Публикуваният документ обаче не съдържа видими подписи или официални удостоверителни реквизити, които сами по себе си да доказват кой го е изготвил, дали е одобрен от българското правителство и дали действително е изпратен до Европейската комисия.

В публикацията си Мирчев заявява, че след отричането на премиера започва да публикува документи, които според него показват обратното на официалната позиция на правителството.

Той обвинява представители на "Прогресивна България" в разпространяване на невярна информация и настоява за публично изясняване на обстоятелствата около документа.

Мирчев отправя четири основни въпроса към Румен Радев - коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа, дали той е одобрен от финансовия министър или премиера, дали е предаден на Европейската комисия и дали съществува придружаваща официална кореспонденция.

Депутатът настоява да бъде уточнено дали документът е достигнал до Урсула фон дер Лайен, нейния кабинет или други представители на Комисията, както и кога и по какъв канал е осъществен евентуалният обмен.

От публикацията става ясно още, че е поискана пълната комуникация между България и Европейската комисия по темата както от Брюксел, така и от Министерството на финансите.

Мирчев заявява, че очаква в следващите дни да получи допълнителни документи от европейските институции.

В публикувания текст се споменава и еврокомисарят Валдис Домбровскис, като се твърди, че след изразени от него опасения относно по-ранен вариант на пенсионна мярка е било предложено преразглеждане на подхода.

Документът съдържа и сравнение с практики в Словакия, Латвия, Румъния и Естония, където през различни периоди са предприемани промени в разпределението на пенсионните вноски.

Случаят е продължение на спора около подготовката на бюджета за 2027 г. и възможността част от вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване да бъдат пренасочени към държавната пенсионна система.

Основният въпрос остава дали публикуваният от Мирчев документ представлява официално правителствено предложение, работен вариант или материал с друг статут. Отговорът зависи от установяването на неговия произход и от евентуалното потвърждение на комуникацията от българските институции и Европейската комисия.

Към момента публикуването на снимката не доказва само по себе си, че описаната мярка е била официално одобрена или изпратена от правителството.

Очаква се позицията на Министерството на финансите и Европейската комисия да внесе яснота дали е обсъждано пренасочване на част от бъдещите пенсионни вноски към НОИ и на какъв етап е останало евентуалното предложение.

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