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Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти
БТА

Общински съветници от Монтана изпратиха писмо до АПИ заради движението на тежкотоварни камиони над 12 тона през прохода в пиковите часове на петък и неделя

Допускането на тежкотоварни камиони през прохода Петрохан предизвика недоволство сред шофьори и общински съветници от Монтана, които предупреждават за повишен риск от катастрофи и сериозни задръствания. Причината е решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да разреши преминаването на камиони с тегло над 12 тона през планинския проход в петък и неделя.

Председателят на Общинския съвет в Монтана Иво Иванов и общинският съветник Миглена Георгиева са изпратили официално писмо до АПИ, в което изразяват несъгласието си с въведената организация на движението, съобщава БТА.

Според тях проходът Петрохан, който осигурява най-краткия маршрут между София и Монтана, не е пригоден за интензивно движение на тежкотоварни автомобили заради тесните пътни участъци, многобройните завои и голямата денивелация.

В писмото се посочва, че едновременното преминаване на леки автомобили и тирове създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и значително увеличава времето за пътуване.

Като пример общинските съветници посочват ситуацията от неделя, 1 ноември, когато след допускането на тежкотоварни камиони през прохода в следобедните часове са се образували сериозни задръствания.

По информация, изложена в писмото, тогава са възникнали няколко катастрофи, а движението е било блокирано за определен период.

Според общинските съветници пътуването от София до Монтана, което обичайно отнема около час и половина, е продължило между три и четири часа.

Иванов и Георгиева подчертават, че възраженията им не са насочени срещу водачите на тежкотоварните автомобили или срещу ремонтните дейности по автомагистрала "Хемус".

Пренасочването на трафика е свързано с ремонтите на тунел "Топли дол", заради които част от превозните средства използват алтернативни маршрути.

Основното им притеснение е свързано с безопасността на движението през Петрохан в пиковите часове на петък и неделя, когато много хора пътуват между София и Монтана.

В края на работната седмица значителна част от пътуващите се отправят към родните си места, а в неделя се връщат обратно. Според съветниците съчетаването на този трафик с движението на тежкотоварни камиони допълнително затруднява преминаването през планинския участък.

Недоволство има и сред потребители на социалните мрежи, които споделят снимки, видеоклипове и разкази за затрудненото придвижване.

По данни от репортерска проверка на БТА публикации, свързани със задръстванията през прохода, са събрали над 50 000 гледания.

В предишни години тежкотоварни камиони са преминавали през Петрохан през летните месеци, но според информацията на БТА за първи път подобно движение се допуска и през есенно-зимния сезон.

С писмото си до АПИ общинските съветници настояват да бъде преразгледана организацията на движението с оглед безопасността на шофьорите и натовареността на пътя.

Към момента в предоставената информация няма посочена официална позиция на АПИ по изпратеното писмо.

Предстои да стане ясно дали пътната агенция ще предприеме промени в режима за преминаване на тежкотоварни автомобили през прохода Петрохан.

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