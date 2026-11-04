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Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън
БТА

Учените ще проучват шест исторически корабокрушения, а рисунки на 8000 български деца ще бъдат част от опит за рекорд на Гинес

Българският военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отплава днес от Морската гара във Варна на поредната си експедиция до Антарктида. Плавателният съд беше изпратен с тържествена церемония и музикални изпълнения на Представителния духов оркестър на Военноморските сили, съобщава NOVA.

Основен акцент в научната програма тази година ще бъде издирването на потънали кораби в района на остров Ливингстън. Изследователите ще проучат местата на шест известни исторически корабокрушения с помощта на водолази и специализиран подводен апарат.

Целта е да бъдат събрани нови данни за историята на първите мореплаватели, достигнали до Антарктида, обясни ръководителят на българските полярни експедиции проф. Христо Пимпирев.

На борда на кораба пътува и платно с площ около 100 квадратни метра, върху което са събрани рисунки на 8000 български деца.

С него участниците в експедицията ще направят опит да поставят рекорд на Гинес за най-голямата изложба от детски рисунки, организирана на Ледения континент.

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