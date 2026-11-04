Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Българският военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отплава днес от Морската гара във Варна на поредната си експедиция до Антарктида. Плавателният съд беше изпратен с тържествена церемония и музикални изпълнения на Представителния духов оркестър на Военноморските сили, съобщава NOVA.

Основен акцент в научната програма тази година ще бъде издирването на потънали кораби в района на остров Ливингстън. Изследователите ще проучат местата на шест известни исторически корабокрушения с помощта на водолази и специализиран подводен апарат.

Целта е да бъдат събрани нови данни за историята на първите мореплаватели, достигнали до Антарктида, обясни ръководителят на българските полярни експедиции проф. Христо Пимпирев.

На борда на кораба пътува и платно с площ около 100 квадратни метра, върху което са събрани рисунки на 8000 български деца.

С него участниците в експедицията ще направят опит да поставят рекорд на Гинес за най-голямата изложба от детски рисунки, организирана на Ледения континент.