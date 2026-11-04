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Финалният турнир в женския тенис събра Русия, Беларус и Украйна

Финалният турнир в женския тенис събра Русия, Беларус и Украйна
БТА

Наградният фонд на турнира е 15.5 милиона долара

Рускинята Мира Андреева ще се изправи срещу беларускинята Арина Сабаленка, украинката Елина Свитолина и представителката на Чехия Каролина Мухова в груповата фаза на финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA). Това съобщи пресслужбата на състезанието след изтегления жребий.

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В другата група попаднаха световната №1 и шампионка от миналата година Елена Рибакина, Линда Носкова от Чехия, както и американките Коко Гоф и Джесика Пегула. Двете най-добри състезателки от всяка група ще се класират за полуфиналите.

Финалният турнир на WTA ще се проведе на твърди кортове от 8 до 15 ноември в Индиан Уелс (САЩ). Наградният фонд на турнира е 15.5 милиона долара.

Според регламента, в турнира участват осемте състезателки, които през сезона са събрали най-много точки в ранглистата. Рибакина е миналогодишната шампионка на WTA, след като победи Сабаленка на финала и спечели титлата.

 

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