Финалният турнир в женския тенис събра Русия, Беларус и Украйна

Рускинята Мира Андреева ще се изправи срещу беларускинята Арина Сабаленка, украинката Елина Свитолина и представителката на Чехия Каролина Мухова в груповата фаза на финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA). Това съобщи пресслужбата на състезанието след изтегления жребий.

Григор Димитров приключи с тениса през 2026 година

В другата група попаднаха световната №1 и шампионка от миналата година Елена Рибакина, Линда Носкова от Чехия, както и американките Коко Гоф и Джесика Пегула. Двете най-добри състезателки от всяка група ще се класират за полуфиналите.

Финалният турнир на WTA ще се проведе на твърди кортове от 8 до 15 ноември в Индиан Уелс (САЩ). Наградният фонд на турнира е 15.5 милиона долара.

Според регламента, в турнира участват осемте състезателки, които през сезона са събрали най-много точки в ранглистата. Рибакина е миналогодишната шампионка на WTA, след като победи Сабаленка на финала и спечели титлата.