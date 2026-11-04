Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари и иска да се похвали пред медиите, но някой отгоре бързо потулва случая, защото собственикът се оказва близък до „Прогресивна България“. Това написа депутатът от ДБ Ивайло Мирчев в социалните мрежи.

Ако това ви се струва прекалено, лъжете се. Вчера в благоевградското село Рилци ГДБОП разби нелегална фабрика за производство на цигари. Тази сутрин, в 07:30 ч. беше насрочен официален брифинг, на който да бъдат оповестени подробности за акцията пред медиите. Локацията, изпратена от пресцентъра на полицията бе именно в откритата фабрика. Минути след отправената до медиите покана, брифингът е отложен.

Каква може да е причината за това? Според наши източници, имотът принадлежи на бизнесмен, за когото се твърди, че е близък до управляващите и спонсор на предизборни кампании. Медийни публикации го свързват и с безвъзмездното предоставяне на офис на „Прогресивна България“ в Сандански.