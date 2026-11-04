Новини
Търси
Подкаст
Свят

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ
Снимка: AP/БТА

Милиардерът публикува иронични коментари в Екс след загубата на републиканците, в чиито предизборни кампании е вложил стотици милиони долари

Илон Мъск коментира с ирония резултатите от междинните избори в САЩ, след като Демократическата партия си върна контрола върху Сената и Камарата на представителите от Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.

"Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха", написа милиардерът в социалната мрежа Екс.

В друга публикация той добави: "Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея".

С публикациите си Мъск, който вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на републикански кандидати, очевидно е демонстрирал чувство за хумор след изборното поражение на партията, коментира Франс прес.

 

Още по темата

Историческа победа за Демократите в САЩ: Поемат контрола над двете камари на Конгреса

Историческа победа за Демократите в САЩ: Поемат контрола над двете камари на Конгреса

Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори

Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори

От хладилниците в супермаркетите до електроцентралите: докъде може да стигне заплахата от кибератаки?

От хладилниците в супермаркетите до електроцентралите: докъде може да стигне заплахата от кибератаки?

Украйна обвини бившата говорителка на Зеленски в държавна измяна

Украйна обвини бившата говорителка на Зеленски в държавна измяна

Водещи

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

  • Преди 2 минути
Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

  • Преди 2 минути
Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 6 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 16 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 20 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 21 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 22 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 37 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 38 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 40 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 42 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си