"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

Илон Мъск коментира с ирония резултатите от междинните избори в САЩ, след като Демократическата партия си върна контрола върху Сената и Камарата на представителите от Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.

"Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха", написа милиардерът в социалната мрежа Екс.

В друга публикация той добави: "Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея".

С публикациите си Мъск, който вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на републикански кандидати, очевидно е демонстрирал чувство за хумор след изборното поражение на партията, коментира Франс прес.