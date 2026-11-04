"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ
Милиардерът публикува иронични коментари в Екс след загубата на републиканците, в чиито предизборни кампании е вложил стотици милиони долари
Илон Мъск коментира с ирония резултатите от междинните избори в САЩ, след като Демократическата партия си върна контрола върху Сената и Камарата на представителите от Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.
"Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха", написа милиардерът в социалната мрежа Екс.
В друга публикация той добави: "Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея".
С публикациите си Мъск, който вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на републикански кандидати, очевидно е демонстрирал чувство за хумор след изборното поражение на партията, коментира Франс прес.