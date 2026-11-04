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Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си
Снимка: Министерски съвет

Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани, заяви той

Правителството не се меси в работата на КЕВР. Преди дни Комисията увеличи цената на газа с 32%. Въпреки чувствителното увеличение, регулаторът реши да не поскъпват тока и парното до края на отоплителния сезон. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. 

Радев каза, че цената на газа за България остава с 40% по-ниска. "Цената на тока и парното няма да се увеличават. Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани от втория пенсионен стълб. Време е да приключат манипулациите от предизборната кампания", каза премиерът.

Данните в одитните доклади от Сметната палата той определи като: "финансов разгул"

"Огромни, натрупани, неразплатени задължения, които ще продължават да тежат върху бюджета. Правителството предприема решителна крачка към изпълнение на ангажимент за повишаване доходи и пенсии, за младите лекари, за реформи и повече инвестиции в стратегически сектори", каза премиерът. Той изреди отбрана, култура, здравеопазване и образование.

 

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