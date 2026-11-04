20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско
Сградите са евакуирани и проверени, но взривни устройства не са открити
Общо 20 сигнала за поставени взривни устройства са получени вчера в Хасковска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Заплахите са изпратени по електронните пощи на училища и детски градини в общините Хасково, Димитровград, Харманли и Ивайловград, както и на Съдебната палата в Хасково.
След получаването на сигналите сградите са евакуирани, а полицейски екипи са извършили проверки.
Взривни устройства не са открити, уточниха от полицията.
През последния месец България е обхваната от поредица сигнали за поставени взривни устройства в училища, детски градини, съдилища, прокуратури, болници и административни сгради.
Мащабна вълна от заплахи беше регистрирана на 5 октомври, когато десетки институции в София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Ловеч, Разград и други градове получиха заплашителни имейли. Последваха евакуации и полицейски проверки, при които не бяха открити взривни устройства.
Сигналите продължиха и през следващите дни. На 7 октомври за трети пореден ден бяха регистрирани заплахи срещу институции, включително съдебни палати и учебни заведения. В област Смолян полицията провери седем сигнала за бомби в училища и детски градини.
Нова серия последва на 2 ноември, когато заплахи наложиха евакуации и проверки в съдебни институции в Разград, Ловеч, Хасково и Ямбол, както и в поликлиника в Благоевград.
От МВР съобщиха, че част от заплашителните съобщения са изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри в Латинска Америка и държава от Европейския съюз. По случаите работи Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ съвместно с чуждестранни партньорски служби.