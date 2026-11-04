Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

Враждебността на Вашингтон към Техеран няма да се промени чрез партийни промени или каквито и да било отстъпки към САЩ, а тези, които вярват в противното, "дълбоко грешат", заяви в сряда върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей след пораженията на Републиканската партия на междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс.

Хаменей предупреди, че отговорът на Иран на всяка подновена агресия на САЩ ще бъде в много по-голям мащаб, добавяйки, че унищожаването на американски бази в региона от страна на Техеран и управлението на Ормузкия проток са били част от кампания срещу хегемонията на САЩ.

"САЩ виждат края на своята хегемония като далечен, ние го виждаме като близък", каза той.