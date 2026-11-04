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Франция: Тръмп остава непредсказуем във външната политика въпреки изборното поражение на републиканците

Франция: Тръмп остава непредсказуем във външната политика въпреки изборното поражение на републиканците
Снимка: AP/БТА

Финансовият министър Ролан Лескюр очаква да стане ясно дали американският президент ще промени приоритетите си и ще насочи повече внимание към вътрешните проблеми на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп продължава да определя външната политика на страната си въпреки изборното поражение на Републиканската партия на междинните избори, а действията му остават непредсказуеми. Това заяви френският министър на финансите Ролан Лескюр, цитиран от Ройтерс.

В интервю за френската телевизия Бе Еф Ем Лескюр посочи, че предстои да се види дали Тръмп ще промени политическите си приоритети и ще насочи вниманието си към вътрешните проблеми на страната, включително поскъпването на горивата.

"Или ще предпочете да загърби политическите противоречия и ще признае, че са необходими промени, особено по отношение на цените на бензина, които пряко засягат хората, като същевременно намали ангажираността си с външнополитическите въпроси, или няма да го направи", заяви френският министър.

"Откровено казано, това е нещо, което ще трябва да следим внимателно през следващите дни", добави Лескюр.

Според френския министър изборният резултат в САЩ не означава автоматично промяна във външнополитическия курс на Вашингтон, тъй като Тръмп продължава да има водеща роля при определянето му.

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