Франция: Тръмп остава непредсказуем във външната политика въпреки изборното поражение на републиканците

Американският президент Доналд Тръмп продължава да определя външната политика на страната си въпреки изборното поражение на Републиканската партия на междинните избори, а действията му остават непредсказуеми. Това заяви френският министър на финансите Ролан Лескюр, цитиран от Ройтерс.

В интервю за френската телевизия Бе Еф Ем Лескюр посочи, че предстои да се види дали Тръмп ще промени политическите си приоритети и ще насочи вниманието си към вътрешните проблеми на страната, включително поскъпването на горивата.

"Или ще предпочете да загърби политическите противоречия и ще признае, че са необходими промени, особено по отношение на цените на бензина, които пряко засягат хората, като същевременно намали ангажираността си с външнополитическите въпроси, или няма да го направи", заяви френският министър.

"Откровено казано, това е нещо, което ще трябва да следим внимателно през следващите дни", добави Лескюр.

Според френския министър изборният резултат в САЩ не означава автоматично промяна във външнополитическия курс на Вашингтон, тъй като Тръмп продължава да има водеща роля при определянето му.