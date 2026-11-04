Промени в контрола върху учебниците? Правителството създава съвет за българския език

Към Министерския съвет ще бъде създаден Консултативен съвет за българския език, който ще анализира начина, по който езикът се изучава и използва, и ще дава становища за учебните планове и учебниците.Новият орган ще обединява представители на академичната общност и образователната система.

Основната му задача ще бъде да изготвя доклади за състоянието на изучаването и употребата на българския език. Съветът ще има и консултативна роля при обсъждането на учебното съдържание, свързано с езиковото образование.

В състава му ще участват директорът на Института за български език при Българската академия на науките и един хабилитиран учен от института, избран от Общото му събрание.

Предвидено е в съвета да влязат и двама хабилитирани университетски преподаватели по български език, определени от министъра на образованието и науката.

Учителите също ще имат представителство в новия орган чрез двама висококвалифицирани преподаватели по български език и литература, определени от министъра на образованието по предложение на представителните организации.

В работата на съвета ще участва и един представител на Съвета за нематериално културно наследство, определен от министъра на културата.

Председател на Консултативния съвет по право ще бъде директорът на Института за български език при БАН.

Създаването на съвета предвижда допълнителна експертна оценка на въпросите, свързани с изучаването и използването на българския език, включително съдържанието на учебните планове и учебниците.

От представената информация не става ясно дали становищата на новия орган ще имат задължителен характер, нито дали създаването му ще доведе до конкретни промени в учебните програми.

Предвидените функции са консултативни, което означава, че съветът ще предоставя експертни оценки и препоръки, без от посочените правомощия да следва, че ще може самостоятелно да одобрява или променя учебници.

Новата структура ще осигури участие на езиковеди, университетски специалисти и действащи учители при обсъждането на въпроси, свързани с българския език и неговото преподаване.