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Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята
АП/БТА

Той наблюдава също множество комети, астероиди и черни дупки

Космическият телескоп Swift на НАСА, който прекара 22 години в лов на космически експлозии, се очаква да излезе от орбита и да изгори в атмосферата тази седмица, съобщават световните агенции. Това ще се случи след като мисията за спасяването му се провали. 

Космическите сили на САЩ в момента проследяват десеттонната обсерватория Swift, докато тя пада все по-близо до Земята. По-голямата част от космическия апарат ще изгори в атмосферата, но няколко части могат да достигнат повърхността. 

Главният учен на мисията Брад Ценко от НАСА заяви, че няколко компонента, изработени от волфрам (метал, по-плътен от оловото), както и някои огледални елементи, могат да оцелеят при навлизането в атмосферата. Всички останки най-вероятно ще паднат в океана. Въпреки това зоната на падане обхваща и големи райони от Африка, Австралия, Индия, Югоизточна Азия, както и Централна и Южна Америка. 

Провалът на спасителната мисия

Силната слънчева активност през последните години е повлякла Swift надолу по-бързо от очакваното. Преди около година НАСА наема компанията Katalyst Space за спешна спасителна мисия. Триръкият робот на компанията, наречен Link, беше изстрелян през юли, но се сблъска с технически проблеми и не успя да се доближи на повече от 12 до 15 километра от телескопа. През септември роботът Link падна обратно на Земята. 

След прекратяването на спасителния опит Swift продължи да работи и откри още повече изригвания на гама-лъчи и други събития с ултрависока енергия. До края на октомври обаче той се спусна твърде ниско, за да запази стабилност, и системите му бяха изключени. 

„Бърза помощ“ за космически изследвания
Swift беше изстрелян на 20 ноември 2004 г., за да търси изригвания на гама-лъчи и супернови – едни от най-големите експлозии във Вселената. Финалната му статистика включва повече от 2000 гама-експлозии и 1400 избухващи звезди. Той наблюдава също множество комети, астероиди и черни дупки. Неговото отличително умение беше да се насочва светкавично към нови космически събития, откъдето идва и името му (от англ. swift – бърз, повратлив). 

Сбогуване със Swift
Екипът на Swift изразява съжаление за края на мисията, но и благодарност за направените открития. „Знаехме, че този ден ще дойде още преди изстрелването на Swift“, споделя Джон Нусек, астроном от Пенсилванския щатски университет, който ръководеше оперативния екип. „В ниска околоземна орбита това, което се качва, рано или късно трябва да слезе долу.“ 

Нусек допълва, че се надява уроците от успехите на Swift да помогнат за ускоряване на откритията при бъдещи космически мисии. 

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