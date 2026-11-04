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По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига
БТА

Арсенал има коварно гостуване в Прага по същото време

РБ Лайпциг се изправя срещу Манчестър Сити в интригуващ двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Германският тим ще има тежката задача да се противопостави на английския гранд, който пристига с амбиции за нов успех в най-престижния европейски клубен турнир.

По коя телевизия ще дават гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига

Манчестър Сити ще се стреми да затвърди позициите си в надпреварата, докато Лайпциг ще търси възможност да се реваншира пред собствена публика и да вземе ценни точки срещу един от водещите европейски отбори.

Срещата започва от 22:00 часа българско време. Футболните фенове в България ще могат да гледат двубоя пряко по bTV Action, както и онлайн в платформата VOYO. По същото време ще играе и Арсенал. Финалистът от миналия сезон на Шампионската лига има наглед по-лека задача. „Артилеристите" гостуват на Славия Прага, а срещата ще се излъчва по Ринг.

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