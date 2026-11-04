Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу смята, че кариерата на Неймар в националния отбор на Бразилия трябва да бъде запомнена като успешна и достойна. Рекордьорът по мачове за „селесао“ коментира оттеглянето на нападателя след разочароващото представяне на тима на Световното първенство.

Неймар обяви в края на юли, че приключва с националния отбор. Голмайсторът номер 1 в историята на Бразилия участва на четири световни първенства и се разделя с „жълто-зелената“ фланелка с 80 гола и 58 асистенции в 130 мача.

“За всеки идва моментът, в който цикълът в националния отбор приключва. Най-важното е, че неговият период беше успешен. Той остави своя отпечатък и написа история с Бразилия в световния футбол”, заяви Кафу.

“Статистиката му за Бразилия е невероятна. Престоят му в националния отбор беше изключително достоен”, добави двукратният световен шампион.

След отпадането от Норвегия погледът на Бразилия вече е насочен към следващото Световно първенство. Кафу вярва, че селекционерът Карло Анчелоти ще разполага с необходимото време, за да развие отбора до Мондиал 2030.

“Напълно убеден съм, че през 2030 г. нещата ще бъдат съвсем различни. Бразилия ще има шанс и реална възможност да спечели това Световно първенство. Това е нов цикъл, нов проект”, каза бившият защитник, който работи с Анчелоти в Милан.

Италианският специалист вече изпробва нови футболисти след Мондиала, а за предстоящите контроли с Япония и Сингапур включи петима играчи без мач за националния отбор. Според Кафу съчетанието между млади и опитни състезатели може да помогне на Бразилия да изгради успешен състав.