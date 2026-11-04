Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) обяви за публична продан общо 258 декара земя и сгради, принадлежащи на фалиралия химически комбинат „Свилоза“ в Свищов. Търгът обхваща общо 31 парцела, които се предлагат заедно в един пакет, а началната тръжна цена е фиксирана на малко над 3,8 милиона евро, предава БНР.

Обявените за продажба активи включват производствени и складови площи, обслужващи постройки, работилници и гаражи на територията на индустриалния комплекс. Сред имотите има специфични обекти – в един от парцелите е изградена, но все още невъведена в експлоатация соларна инсталация, а в друг се намира бивше бомбоубежище. Част от терените са с полуразрушени постройки, неизползваеми железопътни линии и вагоноремонтно депо.

Процедурата се провежда заради необслужена банкова ипотека. Върху част от имотите има наложени възбрани от страна на Националната агенция за приходите (НАП), както и от различни търговски партньори на дружеството.

Публичният търг е насрочен за периода от 4 ноември до 4 декември, а купувачът ще бъде официално обявен на 17 декември.

Химическият комбинат „Свилоза“ преустанови окончателно производствената си дейност в средата на февруари тази година, оставяйки стотици работници с неизплатени трудови възнаграждения.