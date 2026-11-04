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Треньорът на Ягелония: Левски има стил, но не се чувства добре пред собствената си врата

Треньорът на Ягелония: Левски има стил, но не се чувства добре пред собствената си врата
AP/БТА

"Разбира се, че сме тук, за да търсим победата", каза Адриан Семенец

Старши треньорът на Ягелония Адриан Семенец заяви, че отборът на Левски има ясно изразен стил на игра, но не се чувства комфортно, когато е притиснат в своята половина и трябва да брани вратата си.

Полският тим е съперник на шампионите на България в двубоя от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа, който ще се играе в четвъртък от 19:45 на Националния стадион "Васил Левски".

"Разбира се, че сме тук, за да търсим победата. Искаме да използваме опита, който натрупахме в Европа през последните години", каза Семенец на пресконференцията преди мача.

"Левски има изразен стил на игра и обича да атакува, но не се чувства добре, когато трябва да се брани и играчите са в близост пред собствената си врата. Ще трябва да намерим начин, по който да се противопоставим", добави специалистът.

Ягелония има три точки след първите три мача в Лига Европа и заема 27-мо място в класирането. Левски е с точка повече, но и десет позиции по-напред в класирането.

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