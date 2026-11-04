Шарл Льоклер стана баща и получи допълнително време със семейството преди Бразилия

Шарл Льоклер и съпругата му Александра станаха родители за първи път. Пилотът на Ферари обяви в Instagram, че дъщеря им Бианка се е родила във вторник.

Заради щастливото събитие на състезателя от Монако е разрешено да остане по-дълго у дома със семейството си. Той ще пропусне срещите с медиите в четвъртък преди Гран при на Бразилия.

Това означава, че Льоклер няма да отговаря пред журналистите на критиките, отправени от съотборника му Люис Хамилтън след състезанието в Мексико. Двамата пилоти на Ферари се бориха за позиция още в първата обиколка, а след финала британецът призова за разговор в отбора.

“Със сигурност трябва да проведем сериозни разговори зад кулисите. Нямаме правила за взаимодействие и дали това ще промени нещо от страна на Шарл, не знам. Нещо със сигурност трябва да се промени”, заяви Хамилтън след надпреварата.

В предоставената информация няма данни Льоклер да пропусне участието си в състезателния уикенд на „Интерлагос“.