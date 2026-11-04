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МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция
БТА

От Европейската комисия официално отказаха да коментират въпроса дали в институцията е постъпвало подобно запитване или искане от страна на българското правителство

Документът, разпространен от съпредседателя на „Демократична България“ Ивайло Мирчев, не представлява официална кореспонденция с Европейската комисия. Това стана ясно от отговор на Министерство на финансите до БНР.  

По-рано същия ден в кулоарите на Народното събрание Мирчев обяви пред медиите, че има на разположение документ, който според неговите твърдения доказва, че е било дискутирано прехвърлянето на средства от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ). На по-късен етап народният представител публикува въпросните текстове в личния си профил в социалната мрежа Facebook. 

Предоставеният от депутата документ е адресиран до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Върху него обаче липсват подписи и от съдържанието му не може да се установи конкретният изпращач на искането. 

От Европейската комисия официално отказаха да коментират пред националното радио въпроса дали в институцията е постъпвало подобно запитване или искане от страна на българското правителство. 

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