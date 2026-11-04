Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън няма да се кандидатира за поста лидер на републиканското малцинство в следващия състав на Конгреса. Решението идва след тежката загуба на неговата партия на междинните избори и беше официално потвърдено от говорителя му, цитиран от Франс прес.

54-годишният политик, който ръководи долната камара на американския парламент от 2023 г., е уведомил днес сутринта своите колеги съпартийци, че се оттегля от надпреварата за лидерството на републиканската група в Камарата на представителите, която сериозно намаля след вота.

Изданието „Политико“ съобщава, че по-рано през деня Джонсън е провел телефонен разговор с Доналд Тръмп. Въпреки че беше преизбран за конгресмен от своя избирателен район в щата Луизиана, към момента не е напълно сигурно дали той изобщо ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса.

След оттеглянето на Джонсън, сред основните претенденти за ръководител на републиканското малцинство се очертава Стив Скализ – настоящият втори по ранг републиканец в Камарата, който също представлява Луизиана. Това засилва очакванията за вътрешнопартиен сблъсък за поста с Джим Джордан – ултраконсервативен конгресмен от Охайо и сочен за близък съюзник на Доналд Тръмп.

Според актуалните прогнози на американските медии републиканците са на път да загубят повече от 40 места в Камарата на представителите. Досега партията разполагаше с крехко мнозинство от 220 представители в 435-членната долна камара на американския законодателен орган.