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СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана
МВР

При полицейски операции в "Младост" и "Ботунец" са открити наркотици, електронни везни, машина за вакуумиране и неистински документ за самоличност

Трима мъже са задържани при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества в София. Операциите са проведени в жилищния комплекс "Младост" и квартал "Ботунец", съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

На 3 ноември служители на полицията спрели за проверка 26-годишен мъж в "Младост 2". Той е криминално проявен и осъждан за разпространение на наркотични вещества, като към момента изтърпява условна присъда.

При личния обиск е открит плик с тревиста маса, а при последвало претърсване на жилище в квартала са иззети около 60 грама марихуана и електронна везна.

В хода на същата операция полицаи от сектор "Наркотици" задържали и 33-годишен мъж, също осъждан за престъпления, свързани с наркотици. Според разследващите той се занимавал с разпространение на значителни количества наркотични вещества на територията на столицата.

При претърсването на жилището му са открити около 1700 евро, две електронни везни, машина за вакуумиране, множество пликове с тревиста маса, смолисто вещество и бяло вещество на бучки. Иззети са още три мобилни телефона и неистински документ за самоличност.

Общото количество наркотици, иззети от двата адреса в "Младост", е около 5 килограма марихуана и 0,5 грама кокаин.

Двамата задържани първоначално са оставени в ареста за срок до 24 часа, а след докладване на материалите в Софийската градска прокуратура задържането им е продължено до 72 часа.

При отделна полицейска проверка в квартал "Ботунец" е задържан мъж, който превозвал наркотици с електрическа тротинетка.

Около 22:30 часа служители на Пето районно управление спрели мъжа и открили полиетиленови пликчета със зелена тревиста маса. Част от тях били скрити в специална кухина в дръжката на тротинетката.

При последвало претърсване на обитаваното от него жилище полицаите намерили още 35 пликчета с растителна маса и електронна везна.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, а материалите предстои да бъдат докладвани в прокуратурата.

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