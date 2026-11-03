Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор на България научи своите съперници в третото издание на Лигата на нациите на УЕФА, като късметът не беше кой знае колко благосклонен към "лъвиците". Жребият, изтеглен днес в централата на европейската футболна централа в Нион, Швейцария, отреди на „лъвиците“ да се изправят срещу Словакия, Хърватия и Гибралтар в група C1 на Лига C.

Доста по-леки биха били групите С2 и С4, където присъстват преодолими за българките отбори като Азербайджан, Грузия, Лихтенщайн, Естония, Сан Марино.

Българският тим ще срещне всеки от трите си съперника по два пъти – веднъж като домакин и веднъж като гост.

Груповата фаза на Лигата на нациите ще се проведе в три международни прозореца през 2027 година:

23 февруари – 6 март: първи и втори кръг

13 – 24 април: трети и четвърти кръг

7 – 15 юни: пети и шести кръг

В третото издание на турнира ще участват общо 54 национални отбора, разпределени в три дивизии. В Лига C ще се състезават 22 тима, разделени в шест групи – четири с по четири отбора и две с по три.

Точната програма на срещите, началните часове и стадионите ще бъдат обявени допълнително.