Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите
bfunion.bg

Жребият беше теглен днес

Женският национален отбор на България научи своите съперници в третото издание на Лигата на нациите на УЕФА, като късметът не беше кой знае колко благосклонен към "лъвиците". Жребият, изтеглен днес в централата на европейската футболна централа в Нион, Швейцария, отреди на „лъвиците“ да се изправят срещу Словакия, Хърватия и Гибралтар в група C1 на Лига C.

Доста по-леки биха били групите С2 и С4, където присъстват преодолими за българките отбори като Азербайджан, Грузия, Лихтенщайн, Естония, Сан Марино.

Българският тим ще срещне всеки от трите си съперника по два пъти – веднъж като домакин и веднъж като гост.

Груповата фаза на Лигата на нациите ще се проведе в три международни прозореца през 2027 година:

23 февруари – 6 март: първи и втори кръг
13 – 24 април: трети и четвърти кръг
7 – 15 юни: пети и шести кръг

В третото издание на турнира ще участват общо 54 национални отбора, разпределени в три дивизии. В Лига C ще се състезават 22 тима, разделени в шест групи – четири с по четири отбора и две с по три.

Точната програма на срещите, началните часове и стадионите ще бъдат обявени допълнително.

Още по темата

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Пламен Андреев пред ТАРАЛЕЖ: Повиквателната е награда за труда ми, срещу Ягелония се играе трудно

Пламен Андреев пред ТАРАЛЕЖ: Повиквателната е награда за труда ми, срещу Ягелония се играе трудно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Адриан Андреев оцеля след близо три часа битка и влезе в основната схема в Таранто

Адриан Андреев оцеля след близо три часа битка и влезе в основната схема в Таранто

Водещи

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

  • Преди 2 минути
Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

  • Преди 6 минути
Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

  • Преди 7 минути
София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

  • Преди 15 минути
Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

  • Преди 27 минути
Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

  • Преди 28 минути
Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

  • Преди 28 минути
Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

  • Преди 38 минути
Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

  • Преди 43 минути
Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

  • Преди 44 минути
Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ