Адриан Андреев оцеля след близо три часа битка и влезе в основната схема в Таранто

Адриан Андреев преодоля квалификациите на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия. Българинът победи представителя на домакините Масимо Джунта след обрат с 6:7(4), 6:4, 7:5 в мач, продължил 2 часа и 55 минути.

Поставеният под номер 9 в пресявките Андреев загуби първия сет след тайбрек, но започна втората част с пробив. Той запази преднината си до края на сета и изравни резултата.

В решителната част 25-годишният софиянец изостана с 1:3 гейма, но спечели шест от следващите осем и затвори двубоя при 7:5.

С успеха Андреев си осигури 3 точки за световната ранглиста на АТП, в която тази седмица заема 631-во място, и 570 евро от наградния фонд. Надпреварата в Таранто е на твърда настилка с общ награден фонд 56 700 евро.

Българинът ще участва и на двойки заедно със сънародника си Радослав Шандаров. Двамата ще се изправят срещу поставените под номер 4 испанци Игнеси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.