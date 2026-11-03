Преместиха с ден гостуването на ЦСКА в Русе

Спортно-техническата комисия на БФС измести мача 16-ия кръг на Първа лига между Дунав Русе и ЦСКА от 29-и ноември (неделя) за 1-и декември (вторник) заради участие на „армейците“ в европейските клубни турнири.

Решения на Спортно-техническата комисия на БФС от 03.11.2026 г

По искане на ПФК ЦСКА Сф на основание чл. 44, ал. 1 буква а/ и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от XVI ти кръг на ППФЛ, между отборите на ФК Дунав (Русе) и ПФК ЦСКА Сф, по програма на 29.11/неделя/2026 г., ще се играе на 01.12/вторник/ от 18.30 ч.

Поради заетост на стадион "Берое“, срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК Берое (СтЗ) и ФК Вихрен, по програма на 14.11/събота/2026 г, ще се проведе на 15.11/неделя/ 2026 г. от 15:30 ч.

По искане на НСБ и поради натоварения график на стадион „Васил Левски“, срещата от XIII-ти кръг на ППФЛ, между отборите на ПФК Септември (София) и ФК Локомотив 1929 (София), ще се играе по програма на 06.11/петък/2026 г. от 17.00 часа, на стадион „Георги Аспарухов“.

По искане на Нова Броудкастниг груп се правят следните промени:

Срещата от XVI-ти кръг на ППФЛ, между отборите на ПФК Арда Кж и ФК ЦСКА 1948 Сф, ще се играе по програма на 29.11/неделя/2026 г от 13.30 ч, вместо от 12.30 ч.

Срещата от XVI-ти кръг на ППФЛ, между отборите на ПФК Септември (Сф) и ПФК Левски (Сф), ще се играе по програма на 29.11/неделя/2026 г от 16.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата от XVI-ти кръг на ППФЛ, между отборите на ПФК Локомотив 1929 (Сф) и ПФК Славия (Сф), ще се играе по програма на 27.11/петък/2026 г от 18.30 ч, вместо от 18.00 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК Добруджа 1919 (Дч) и ФК Етър (ВТ) ще се играе по програма на 15.11/неделя/ 2026 г. от 13:30 ч, вместо от 14.30 ч.

Срещата от XVI-ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ФК Марек 1915 (Дупница) и Черноморец 1919 (Бс) ще се играе по програма на 14.11/събота/ 2026 г. от 14:30 ч, вместо от 13.30 ч.