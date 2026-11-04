ДБ предлага 1000 евро за всяко новородено дете в лична инвестиционна сметка

От „Демократична България“ започват политически консултации с парламентарните групи за подкрепа на законопроекта „Сметка бъдеще“. Идеята предвижда средствата да се инвестират на световните пазари и да се натрупват в продължение на 60 години.



По 1000 евро за всяко новородено българско дете след 1 януари 2027 г. да бъдат осигурени в индивидуална инвестиционна сметка. Това предвижда инициативата на „Демократична България“, наречена „Сметка бъдеще“.

От формацията обявиха, че от следващия понеделник започват политически консултации с всички парламентарни групи в Народното събрание, за да потърсят подкрепа за законопроекта.



Идеята придобива още по-голямо значение на фона на спора за евентуалното пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ, заяви представител на ДБ.

„Това са средства, които министърът на финансите в правителството на лъжата не може да докосне и не може да ги вземе“, посочи той.



Според предложението всяко новородено българско дете след началото на 2027 г. ще получава 1000 евро в лична сметка. Парите ще бъдат инвестирани на световните финансови пазари и ще се натрупват в продължение на 60 години.

От ДБ уточняват, че средствата ще бъдат несеквестируеми и няма да могат да бъдат запорирани.



Инициативата е разработена по подобие на модели, прилагани или обсъждани в САЩ, Германия и Гърция. Целта е да се създаде дългосрочен финансов ресурс, който да подпомогне младите хора и семействата им в бъдеще.



От формацията определят мярката като инвестиция в следващите поколения и допълнителна подкрепа за българските семейства.

Според вносителите натрупаните средства трябва да осигурят финансова подкрепа в по-късен етап от живота на детето, включително след навършване на 60 години.

Законопроектът предстои да бъде представен пред останалите парламентарни групи в рамките на започващите политически консултации.