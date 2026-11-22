Макс Верстапен спечели Гран При на Лас Вегас във Формула 1. Пилотът на Ред Бул триумфира в нощното състезание по улиците на американския град, след като надделя в оспорвана битка с двамата представители на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри. Победата е под №75 за Верстапен в неговата кариера и затвърждава силното представяне на Ред Бул в края на сезона.

Състезанието предложи множество изпреварвания и размени на лидерската позиция. Верстапен трябваше да води сериозна битка с Джордж Ръсел, който също имаше амбиции за победата. Пилотът на Мерцедес обаче катастрофира три обиколки преди края след опит за изпреварване на съотборника си Кими Антонели и в крайна сметка остана извън челната петица.

За Верстапен това е трета победа в Гран При на Лас Вегас в рамките на последните четири издания на състезанието. Успехът е и четвърти за нидерландеца в последните шест старта от шампионата.

Надпреварата беше трудна за Ферари. Съотборниците Шарл Льоклер и Люис Хамилтън се сблъскаха, като и двамата получиха отделни наказания от по 10 секунди. Така Верстапен отново демонстрира класата си на една от най-атрактивните писти в календара на Формула 1, докато пилотите на Макларън трябваше да се задоволят с второто и третото място.