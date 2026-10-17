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Тежък удар за Андрей Бабиш: Управляващите в Чехия останаха без нито едно място на изборите за Сенат

Тежък удар за Андрей Бабиш: Управляващите в Чехия останаха без нито едно място на изборите за Сенат
АП/БТА

Прозападната опозиция спечели 22 от 27-те оспорвани мандата и запази контрола си над горната камара на парламента

Управляващата коалиция на чешкия премиер Андрей Бабиш претърпя сериозно поражение на изборите за Сенат. Нито неговата партия АНО, нито коалиционните ѝ партньори успяха да спечелят мандат, докато прозападната опозиция затвърди контрола си над горната камара на парламента, предаде Асошиейтед прес.

При преброени всички гласове опозиционните кандидати печелят 22 от общо 27-те места, за които се проведе вторият тур на изборите. Партията на Бабиш губи и единственото си досегашно място в Сената.

Горната камара на чешкия парламент има общо 81 членове, като на тези избори се обновява една трета от състава ѝ.

Резултатите представляват първото сериозно изборно изпитание за Бабиш след завръщането му на власт през октомври 2025 година. Тогава партията му спечели парламентарните избори, а впоследствие той сформира правителство с две по-малки евроскептични формации.

Сред политическите приоритети на управляващата коалиция е ограничаването на помощта за Украйна, което я разграничава от позициите на прозападната опозиция.

Макар основната законодателна власт в Чехия да е съсредоточена в долната парламентарна камара, Сенатът има ключови правомощия при приемането на конституционни промени и утвърждаването на кандидати за конституционни съдии.

Така опозицията запазва важен институционален механизъм за контрол върху управляващото мнозинство.

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