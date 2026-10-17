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Кандидатите за новия ВСС обещават независимост, прозрачност и край на натиска върху прокурорите

Кандидатите за новия ВСС обещават независимост, прозрачност и край на натиска върху прокурорите
БТА

Дванадесет прокурори представиха концепциите си за съдебната власт, като сред основните теми бяха кадровите назначения, дисциплинарните производства и доверието в прокуратурата

Дванадесетте кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от прокурорската квота бяха изслушани днес. Сред основните им приоритети се откроиха защитата на независимостта на магистратите, прозрачността при назначенията, обективното атестиране и възстановяването на общественото доверие в съдебната система.

Една от най-острите позиции беше тази на прокурора от Софийската градска прокуратура Иван Тасков, според когото дисциплинарните производства често се използват като инструмент за репресия срещу магистрати. Той настоя за проверки при всеки сигнал за намеса в независимостта на прокурорите и за по-ясни критерии при конкурсите.

Добринка Калчева от Апелативната прокуратура в Пловдив подчерта, че зад кандидатурата ѝ не стоят неформални кръгове на влияние. Тя се обяви за ефективен контрол при конфликт на интереси и защита на магистратите, които сигнализират за упражнен натиск.

Десислава Петрова от Софийската градска прокуратура предложи ежегодно провеждане на конкурси за повишаване и преместване, както и ограничаване на командироването до извънредни случаи. Подобни предложения направи и Ивайло Ангелов от Апелативната прокуратура в София, който постави акцент върху справедливото заплащане и натовареността.

Иванка Которова-Духлакова от Върховната касационна прокуратура настоя за ускоряване на правосъдието, дигитализация и реформа на съдебната експертиза. Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил също подчерта необходимостта от технологична модернизация, особено при разследването на киберпрестъпления и финансови престъпления.

Даниела Попова, административен ръководител на Апелативната прокуратура в София, посочи като основни задачи защитата на независимостта, представителството на магистратите и възстановяването на общественото доверие.

Георги Чинев от Окръжната прокуратура в Бургас се обяви срещу корупционния, административния и психологическия натиск върху прокурорите. Колегата му Дарин Христов настоя атестирането да отчита не само броя, но и сложността на делата и качеството на прокурорската работа.

Димитър Лещаков от Апелативната прокуратура във Велико Търново постави акцент върху публичната отчетност и диалога с останалите власти, а Владимир Николов от Окръжната прокуратура в Плевен настоя за дългосрочна кадрова политика и дигитализация.

Атанас Илиев от Окръжната прокуратура в Смолян заяви, че ще работи за възстановяване на нормалността в прокуратурата, като подчерта значението на прозрачния и професионален избор на главен прокурор.

Общото послание от изслушванията беше необходимостта от по-предвидими кадрови решения, гаранции срещу външна и вътрешна намеса и по-голяма отчетност на прокуратурата пред обществото.

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