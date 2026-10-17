Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на Българската православна църква. Визитата му обаче беше посрещната с протест пред Синодалната палата в София, съобщава bTV.

Десетки граждани се събраха, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Вартоломей, не си добре дошъл" и "Еретик и икуменист".

Основните критики на протестиращите са свързани с икуменизма, който според тях противоречи на православното учение. Те се обявиха и срещу т.нар. "фенеропапизъм" – определение, използвано от критиците на Константинополската патриаршия за предполагаемите ѝ стремежи да разширява правомощията си спрямо останалите православни църкви.

Недоволство предизвиква и ролята на Вартоломей в създаването на Православната църква на Украйна. Според демонстрантите действията му са задълбочили разделението в православния свят.

Официалното посещение на Вселенския патриарх е свързано с честванията, посветени на свети Йоан Рилски Чудотворец.

През 2026 година Българската православна църква отбелязва 1150 години от рождението и 1080 години от успението на светеца, смятан за небесен покровител на българския народ и основател на Рилския манастир.

Поканата към Вартоломей е отправена от Светия Синод още през юли тази година.