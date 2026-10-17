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Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в Индия

Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в Индия
БТА

Трагедията е станала по време на празника Дурга Пуджа в град Колката, който ежегодно събира хиляди вярващи

Най-малко 17 души са загинали при блъсканица по време на религиозен фестивал в индийския град Колката. Това съобщи местната телевизия NDTV, цитирана от агенция "Ройтерс".

Международната информационна агенция уточнява, че към момента не е успяла да потвърди независимо информацията за броя на жертвите.

Инцидентът е станал по време на Дурга Пуджа – най-големия ежегоден хиндуистки фестивал в източния индийски щат Западна Бенгалия.

Празникът привлича хиляди вярващи, които се събират във временни специално изградени съоръжения, известни като пандали. В тях се излагат статуи на богинята Дурга, на която е посветен фестивалът.

Към момента няма потвърдена информация за причините за блъсканицата и за броя на пострадалите.

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