Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в Индия

Най-малко 17 души са загинали при блъсканица по време на религиозен фестивал в индийския град Колката. Това съобщи местната телевизия NDTV, цитирана от агенция "Ройтерс".

Международната информационна агенция уточнява, че към момента не е успяла да потвърди независимо информацията за броя на жертвите.

Инцидентът е станал по време на Дурга Пуджа – най-големия ежегоден хиндуистки фестивал в източния индийски щат Западна Бенгалия.

Празникът привлича хиляди вярващи, които се събират във временни специално изградени съоръжения, известни като пандали. В тях се излагат статуи на богинята Дурга, на която е посветен фестивалът.

Към момента няма потвърдена информация за причините за блъсканицата и за броя на пострадалите.