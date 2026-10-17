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Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни

Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни
Районен съд Карлово

Районният съд в Карлово е одобрил две споразумения с прокуратурата, след като обвиняемите са признали вината си

Мъж и жена от карловското село Розино са санкционирани по две отделни дела, свързани със съжителство с момичета под 16-годишна възраст. И в двата случая обвиняемите са признали вината си и са сключили споразумения с прокуратурата, одобрени от Районния съд в Карлово.

По първото дело мъж от селото е глобен с 500 евро, след като на 30 април 2026 г. е заживял на семейни начала, без сключен брак, с момиче, което не е навършило 16 години.

Органите на реда са били сезирани за случая на 15 май, около две седмици след началото на съжителството. Тъй като мъжът не е бил осъждан преди това, той е освободен от наказателна отговорност и му е наложена административна глоба.

По второ, отделно дело е санкционирана майка от същото село, която е улеснила 17-годишния си син да заживее с 15-годишно момиче.

Според материалите по делото в периода от 7 февруари 2025 г. до 22 февруари 2026 г. жената е предоставяла на двамата стая за живеене, пари и храна.

Тя също е признала вината си, като наложената ѝ глоба е в размер на 153,39 евро.

И двете споразумения с прокуратурата вече са одобрени от Районния съд в Карлово.

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