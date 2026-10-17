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Най-важното от света на 17.10.2026-та г.

Най-важното от света на 17.10.2026-та г.
АП/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Тръмп отмени редица санкции в Закона на Линдзи Греъм, свързани с Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя с указ редица санкции, ограничения и мита спрямо Русия, залегнали в подписания от него миналия месец „Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, известен като Закона на Линдзи Греъм, предаде Ройтерс.

Това става дни преди въпросните мерки да влязат в сила, уточнява агенцията.

Законодателният акт носи името на починалия внезапно през юли сенатор от Републиканската партия, ревностен застъпник за Украйна.

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата.

Русия засилва ударите срещу енергийната инфраструктура на Украйна с цел да остави милиони хора без електричество и отопление преди настъпването на зимата. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски в събота, след като Москва извърши мащабна атака срещу енергийната мрежа на страната в петък.

"Русия се опитва да остави милиони наши сънародници на тъно, без електричество и отопление", заяви Зеленски в публикация в социалните мрежи. Той призова международните съюзници на Киев да окажат по-силен натиск върху Москва, за да прекрати ударите.

Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник.

Румънските военновъздушни сили са свалили два дрона над Черно море в събота, след като те са навлезли незаконно във въздушното пространство на страната. Това съобщи министърът на отбраната Раду Мируца, цитиран от Франс прес.

"Преди броени минути румънски военни пилоти прехванаха и свалиха два дрона над Черно море, непосредствено след като те незаконно навлязоха в страната ни", написа министърът във Facebook.

Двата безпилотни апарата са били свалени от изтребители F-16 на около 20 километра югоизточно от град Сулина.

Макрон: Европа няма да изостави Украйна и ще засили подкрепата си

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че европейските държави ще продължат да подкрепят Украйна и работят за укрепване на способностите ѝ за ранно предупреждение при руски ракетни удари. Изявлението му идва на фона на несигурността около бъдещата подкрепа от САЩ и беше направено на пресконференция след срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Франс прес.

"Няма да изоставим Украйна и украинците, защото това е война на съпротива срещу руската агресивна война", заяви Макрон.

По думите му неяснотите в позициите на някои политически лидери, очевидно визиращи американския президент Доналд Тръмп, правят още по-важно европейците да запазят последователността в действията си.

Иран отрича участие в атаките на хутите срещу Саудитска Арабия и предлага посредничество

Иран отхвърли обвиненията на Саудитска Арабия, че Техеран е замесен в атаките на йеменските бунтовници хути срещу кралството. В същото време иранското външно министерство повтори предложението си да посредничи между двете страни, съобщи Франс прес.

"Ислямската република отрича всякакво твърдение, че е замесена в операциите на йеменските бунтовници хути", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той отново предложи Техеран да посредничи между хутите и Рияд.

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