След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

Прокурорите ще гласуват на 24 октомври 2026 г. за своите представители във Висшия съдебен съвет (ВСС). Това стана ясно след проведеното общо събрание, на което кандидатите за членове на съвета от професионалната квота представиха своите концепции и отговориха на въпроси.

Всеки от кандидатите е разполагал с десет минути, за да изложи вижданията си за бъдещата работа на ВСС и развитието на съдебната система.

Сред основните обсъждани теми са предстоящият избор на главен прокурор, назначенията на административни ръководители и приключването на забавени конкурсни процедури.

Кандидатите са поставили акцент и върху необходимостта от актуализиране на методиката за атестиране на магистратите, както и на показателите за тяхната натовареност.

По време на изслушването са били разгледани въпроси, свързани с командироването на прокурори, дисциплинарната дейност, киберсигурността и развитието на електронното правосъдие.

Особено внимание е отделено на независимостта на прокуратурата и възстановяването на общественото доверие в съдебната власт. Обсъдени са възможни законодателни промени, гаранции за почтеността и професионалното поведение на магистратите, както и необходимостта от по-пряк диалог с прокурорите в страната.

Част от кандидатите са заявили готовност да поемат лична отговорност за решенията си и да поддържат постоянна връзка с професионалната общност.

Сред останалите приоритети са прозрачността при вземането на решения от ВСС, бюджетът на съдебната власт, възнагражденията на магистратите и съдебните служители, както и подобряването на публичната комуникация на прокуратурата.

Кандидатите са отговорили на въпроси както от участниците в общото събрание, така и от магистрати, професионални и неправителствени организации.

Прокурорът от Окръжната прокуратура в Бургас Благовест Вангелов не е участвал в изслушването по здравословни причини.

Процедурата е била проследена от представители на медиите, регистрирани наблюдатели от Асоциация "Форум“ и застъпници на кандидати.

Документите, концепциите и отговорите на кандидатите са публикувани на официалния сайт на ВСС.

Общото събрание ще продължи следващата събота, 24 октомври, когато прокурорите ще гласуват с хартиени бюлетини.