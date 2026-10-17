НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

Изложбата "Света гора в София", посветена на архитектурата на атонските манастири и живота на монасите, беше открита в Националния дворец на културата. Експозицията е част от есенния "Салон на изкуствата" и може да бъде разгледана до 15 ноември 2026 г.

Творбите на художника Макис Варламис представят духовното и културното наследство на Света гора, като насочват вниманието не само към архитектурата на манастирите, но и към тяхното значение за православния свят.

"За нас е чест да сме домакини на изложбата за Света гора в рамките на есенния "Салон на изкуствата",заяви изпълнителният директор на НДК Ия Петкова-Ангелова при откриването.

По думите ѝ произведенията на Варламис отвеждат посетителите отвъд видимото и разкриват духовните измерения на монашеския живот и културната памет на православието.

Петкова-Ангелова подчерта, че Националният дворец на културата има роля не само като място за културни събития, но и като пространство, в което изкуството и духовността могат да обединяват хората.

Според нея изложбата отправя послание за вяра, смирение, съпричастност и стремеж към хармония, като приканва посетителите да преосмислят ценностите, които им дават опора и смисъл.

Директорът на НДК благодари на всички, участвали в подготовката и осъществяването на експозицията.

Изложбата "Света гора в София" е разположена на третия етаж в НДК и ще остане отворена за посетители до 15 ноември.