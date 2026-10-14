Илия Луков от НДК: България днес има нужда от нас, а ние имаме нужда от нея

"България днес има нужда от нас и ние имаме нужда от нея, за да я съхраним за нашите деца." С тези думи народният певец Илия Луков се обърна към публиката в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК) по време на концерта "С любов за България: Песните от Егея на Любка Рондова, които ни събират".

Музикалното събитие събра на една сцена популярни народни изпълнители, танцови ансамбли и фолклорни състави от България и Сърбия. Програмата беше посветена на три значими годишнини от българската история - 150 години от Априлското въстание, 150 години от гибелта на Христо Ботев и 170 години от рождението на Райна Княгиня.

Илия Луков откри своето участие с песните "Потурчила се Калина" и "Кой уши байряка", а сред останалите изпълнения прозвучаха "Послушайте, патриоти", "Слушай как шумят шумите" и "Без любов не се живее".

Специално място в концерта беше отделено на 90-годишнината от рождението на народната певица Любка Рондова (1936-2016), оставила ярка следа в съхраняването и популяризирането на песенното наследство на българите от Егейска Македония. В нейна памет бяха изпълнени "Сестра брата кани на вечеря", "Назад, назад, моме Калино" и "Йовано, Йованке".

На сцената излязоха още Володя Стоянов-Войводата, Ваня Вълкова, Валерия Момчилова, Веселка Стамболиева, Лилия Семкова, Кинче Вълчева и Светла Дукатева.

В програмата участваха и множество фолклорни формации, сред които ансамбъл "Мездра", клуб "Хоро" от Смолян, шопски ансамбъл "Ради Радев", фолклорен ансамбъл "Люлин", клуб по фолклорни изкуства "Витоша", танцов ансамбъл "Балканска младост" от Етрополе, както и състави от Цариброд и Босилеград в Сърбия.

В емоционално обръщение към публиката Илия Луков призова българите да бъдат по-единни и да съхраняват чувството си за принадлежност към родината.

"В последно време много мои приятели ми казват, че на нас, българите, в днешно време ни липсва братството, сестринството... Онова майчинско чувство, когато майката ражда бебето и го гушка - това ни трябва на нас, българите... Да сме братя и сестри, и българи, да живее България", заяви народният певец.

Концертът завърши с две емблематични песни - "Майчице земя - България" и "Хубава си, моя горо", които поставиха финала на вечерта, посветена на българската памет, фолклор и национална идентичност.