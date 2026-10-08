Новини
Търси
Подкаст
Общество

Челен сблъсък в Карловско: Жена загина, четирима са в болница

Челен сблъсък в Карловско: Жена загина, четирима са в болница
БТА/ архив

Лек автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е ударил в микробус между селата Каравелово и Климент

Жена на възраст над 80 години е загинала, а четирима души са пострадали при тежка катастрофа в Карловско. Инцидентът е станал около 11:25 часа на 8 октомври на пътя между селата Каравелово и Климент.

По първоначална информация от полицията, цитирана от "24 часа", лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал челно с микробус.

В резултат на удара на място е починала възрастна жена, която е пътувала в лекия автомобил.

Пострадали са още четирима души - водачът на колата и друг пътник в нея, както и жената, управлявала микробуса, и неин спътник.

Всички ранени са транспортирани до болница за оказване на медицинска помощ. Към момента няма официални подробности за състоянието им и тежестта на получените травми.

Причините за навлизането в насрещното платно и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Още по темата

5000 евро гаранция за шофьора, обвинен за смъртоносната катастрофа на "Тракия"

5000 евро гаранция за шофьора, обвинен за смъртоносната катастрофа на "Тракия"

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Ново огнище на шарка по овцете и козите край Карлово: Засегнати са 174 животни

Ново огнище на шарка по овцете и козите край Карлово: Засегнати са 174 животни

Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември

Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 15 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 17 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 25 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 27 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 37 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 45 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 57 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица