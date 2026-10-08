Челен сблъсък в Карловско: Жена загина, четирима са в болница

Жена на възраст над 80 години е загинала, а четирима души са пострадали при тежка катастрофа в Карловско. Инцидентът е станал около 11:25 часа на 8 октомври на пътя между селата Каравелово и Климент.

По първоначална информация от полицията, цитирана от "24 часа", лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал челно с микробус.

В резултат на удара на място е починала възрастна жена, която е пътувала в лекия автомобил.

Пострадали са още четирима души - водачът на колата и друг пътник в нея, както и жената, управлявала микробуса, и неин спътник.

Всички ранени са транспортирани до болница за оказване на медицинска помощ. Към момента няма официални подробности за състоянието им и тежестта на получените травми.

Причините за навлизането в насрещното платно и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.