Най-важното от България на 17.10.2026 г.

Няма непосредствена опасност за България след последните атаки с дронове в Черно море, но съществуват рискове за националната сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова пред NOVA NEWS.

Държавният глава защити дипломатическите действия на България и съобщи, че е разговаряла с румънския президент Никушор Дан за общи мерки за сигурността на корабоплаването, включително мораториум върху използването на дронове в Черно море.

Йотова се обяви против военния ескорт на търговски кораби на този етап.

"Създавайки конвой на търговски кораби на гражданското корабоплаване, ние ставаме мишена, нека да не го забравяме", предупреди тя.

Президентът коментира и възможността България да поиска консултации по член 4 от договора на НАТО.

Президентът трябва да бъде коректив на управлението, да подкрепя решенията, които са в интерес на гражданите, и да се противопоставя на вредните политики. Това заяви кандидатът за държавен глава Андрей Гюров пред NOVA, след като през изминалата седмица проведе поредица от срещи с избиратели в Пазарджик.

Гюров подчерта, че президентската институция трябва да бъде независима, прозрачна и активна, без непременно да влиза в конфликт с изпълнителната власт.

"Аз винаги съм гледал на себе си като на човек, който протяга ръка, а не вдига юмрук", заяви той.

По думите му държавният глава трябва да подкрепя правителството, когато то взема правилни решения, но и да използва конституционните си правомощия, включително правото на вето, когато дадена политика противоречи на интересите на обществото.

Кандидатът за президент коментира и ситуацията със сигурността в Черно море. Според него свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е било правилна стъпка, но е трябвало да се случи по-рано.

Гюров настоя България да предприема по-активни действия заедно със съюзниците си от НАТО и Европейския съюз, включително Румъния и Турция.

Разходите за медийна реклама в президентската кампания достигат 378 хил. евро за първите 20 дни.

Най-много средства са договорили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а ТВ „Евроком“ и БНТ са сред медиите с най-големи приходи от предизборна реклама.

С наближаването на президентските избори на 25 октомври предизборната кампания навлиза в по-активна фаза, а разходите за медийно присъствие на кандидатите нарастват. Това показва второто проучване на Института за развитие на публичната среда (ИРПС), публикувано от гражданската платформа „Отворен парламент“.

Според данните, събрани от договорите с 39 национални и регионални медии, общата стойност на договорената политическа реклама към 14 октомври е 378 035 евро. Сумата е с близо 116 хил. евро повече спрямо първите десет дни на кампанията, когато разходите възлизаха на около 262 хил. евро.

Лидер по договорени средства за медийна реклама остава двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 94 496 евро.

Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София по време на есенната кампания за почистване на столицата. Това съобщи кметът Васил Терзиев на 17 октомври, когато се проведе последният ден от доброволческата инициатива.

Столичният кмет се включи в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк, където продължават дейностите по възстановяване на езерната каскада.

Терзиев благодари на доброволците и общинските екипи, ангажирани с премахването на натрупаната растителност. Той подчерта значението на поддръжката на водните площи както за облика на парка, така и за ограничаване на рисковете при обилни валежи.

При акциите през предходния уикенд край езерата са събрани над 350 чувала с растителни отпадъци, а клоните са надробени и извозени с близо 15 малки камиона, съобщиха от Столична община.

Дванадесетте кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от прокурорската квота бяха изслушани днес. Сред основните им приоритети се откроиха защитата на независимостта на магистратите, прозрачността при назначенията, обективното атестиране и възстановяването на общественото доверие в съдебната система.

Една от най-острите позиции беше тази на прокурора от Софийската градска прокуратура Иван Тасков, според когото дисциплинарните производства често се използват като инструмент за репресия срещу магистрати. Той настоя за проверки при всеки сигнал за намеса в независимостта на прокурорите и за по-ясни критерии при конкурсите.

Добринка Калчева от Апелативната прокуратура в Пловдив подчерта, че зад кандидатурата ѝ не стоят неформални кръгове на влияние. Тя се обяви за ефективен контрол при конфликт на интереси и защита на магистратите, които сигнализират за упражнен натиск.

Корабът „Челси 3“, поразен при атака с дрон в Черно море, беше провлачен до пристанището в Бургас около 7 часа тази сутрин. Плавателният съд е с три видими пробойни – на десния борд, на левия борд и в кърмата. Предстоят огледи и експертизи, които трябва да установят мащаба на пораженията и обстоятелствата около атаката.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и капитанът на пристанището в Бургас Живко Петров посрещнаха кораба. Операцията по изтеглянето му е проведена при тежки метеорологични условия, с участието на Военноморските сили, „Гранична полиция“, Морска администрация и влекач от буксирна компания.

„Изключително сме доволни, че операцията е успешна“, заяви министър Георги Пеев. Той подчерта, че държавата е предприела действия, за да не допусне корабът да остане безконтролно в българските морски води. България ще разследва атаката независимо По думите на транспортния министър една от основните задачи на българските власти е да съберат доказателства и да установят произхода на атаката срещу плавателния съд.

„Имаме работни хипотези. Най-вероятно заплахата идва и атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби“.

"Данни за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма".

Това заяви директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов пред НОВА ТВ във връзка с казуса, който предизвика широк обществен и дипломатически отзвук през изминалата седмица. По думите му министърът на вътрешните работи вече е разпоредил проверка по случая.

„Мога да внеса спокойствие, че няма нарушение, никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус“.

Той уточни, че българските власти вече са изпратили отговор на македонската страна, според който в системата за граничен контрол няма запис за преминаване на Михайлова през граничните пунктове между България и Северна Македония. На въпрос дали това означава, че тя не е влязла в България през официален граничен пункт, Златанов не даде допълнителни подробности.

„Това е много по-високо от моята компетентност да говоря, на много по-високо ниво“.

Главният комисар увери, че няма данни за нарушение от страна на българската държава по случая, и призова обществеността да запази спокойствие.

„Нека момичето да се лекува, пък другите неща си дойдат на мястото“.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на Българската православна църква. Визитата му обаче беше посрещната с протест пред Синодалната палата в София, съобщава bTV.

Десетки граждани се събраха, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Вартоломей, не си добре дошъл" и "Еретик и икуменист".

Основните критики на протестиращите са свързани с икуменизма, който според тях противоречи на православното учение. Те се обявиха и срещу т.нар. "фенеропапизъм" – определение, използвано от критиците на Константинополската патриаршия за предполагаемите ѝ стремежи да разширява правомощията си спрямо останалите православни църкви.

Недоволство предизвиква и ролята на Вартоломей в създаването на Православната църква на Украйна. Според демонстрантите действията му са задълбочили разделението в православния свят.

"Не просто подмяна е това, което можем да употребим като дума, а според мен е пълзяща реставрация на практики и на един, за съжаление, обявен в България и недостатъчно приет като такъв, престъпен политически режим."

Това заяви политологът Христо Панчугов в интервю за ТАРАЛЕЖ, коментирайки управлението на Румен Радев и изпълнението на предизборните му обещания.

Според него промяна има в разпределението на политическото влияние, но не и в начина на управление. Той посочи като примери непрозрачните икономически договорености, отношенията с "Боташ" и предложението за данък върху свръхпечалбите.

"Ако слагаме на преден план реалните му обещания, които бяха за присъди, за борба с олигархията, за освобождаване на политическите институции от зависимости, които са икономически, със сигурност там нищо не се е променило", заяви Панчугов.

По отношение на президентските избори политологът определи отказа на ГЕРБ да издигне собствен кандидат като сериозна политическа грешка.

"Според мен ГЕРБ направиха огромна грешка с това, че не издигнаха кандидат за тях самите", посочи той.